Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... | BJK haberleri

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından 4. haftada Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı 11 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, N'Koudou, Ghezzal, Batshuayi
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FORMA ADALETLİ DAĞITILACAK!
2021-2022 sezonunda birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı zor bir sınav bekliyor. 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş'ta forma performans odaklı dağıtılacak.
BİLET FİYATLARI
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7. Kategori: 140TL
8. Kategori: 130TL
VIP 100: 850TL
VIP 101 – 126: 750TL
1903 A-E: 950TL
1903 B-D: 1050TL
1903 C: 1100TL