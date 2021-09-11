Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından 4. haftada Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp hem zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek hem de çarşamba günü Borussia Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi moral depolamak istiyor.

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Mustafa Eskihellaç, Ryan Aabid, Ndong, Haddadi, Jospin, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük