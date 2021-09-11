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Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçından 7 puan çıkaran Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp hem zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek hem de çarşamba günü Borussia Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi moral depolamak istiyor. Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 20:21 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 20:41
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından 4. haftada Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp hem zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek hem de çarşamba günü Borussia Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi moral depolamak istiyor.

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Mustafa Eskihellaç, Ryan Aabid, Ndong, Haddadi, Jospin, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük

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