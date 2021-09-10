Son dakika spor haberleri: Ljajic ve Lens'ten Beşiktaş'a ağır fatura!

Beşiktaş'ın 4 sezon önce Torino'dan zorunlu satın alma ile kiraladığı ve toplamda 7 milyon 750 bin Euro ödediği Adem Ljajic'in yarardan çok zararı oldu. Sabah'ın haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, 7 Eylül akşamında sözleşme feshi için anlaşma sağladığı oyuncuya resmi evrakları hazır edip gönderdi. Transferin biteceği 8 Eylül sabahı imzalayarak geri göndermesini bekledi. 29 yaşındaki oyuncu akşam yapılan anlaşmadan sabah saatlerinde caydı ve evrakları imzalamayacağını ileterek takımdan ayrılmadı.

TORİNO'YA 3 MİLYON EURO TAKSİT ÖDENDİ

Yıllık ücreti 3.2 milyon Euro olan ve vergisiyle birlikte 4.5 milyon Euro maliyeti bulunan tecrübeli oyuncunun derdi bitmedi. Siyah-beyazlılar yollarını ayıramadığı Ljajic için önceki gün İtalyan ekibi Torino'ya yaklaşık 3 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı. Sırp oyuncu için geçmiş ve vadesi gelen taksitleri ödeyen yönetimin bu durumdan bir hayli keyifsiz olduğu kaydedildi. Ljajic'in Beşiktaş'a 4 yıllık maliyeti 25 milyon Euro oldu.

"JİPİMİ DE İSTERİM"

Siyah-beyazlılar geçen sezonu Karagümrük'te kiralık geçiren Jeremain Lens'ten de kurtulamadı. Beşiktaş, Ljajic'le olduğu gibi 33 yaşındaki Hollandalı ile de son güne kadar fesih pazarlığı yaptı. Ancak başarılı olamadı. 1.8 milyon Euro maaşı olan Lens, takıma tahsis edilen lüks jiplerden bir tanesinin direkt olarak kendisine verilmesini talep etti. Bu son istekle çileden çıkan Beşiktaş, iki oyuncunun da sözleşmelerinin bitecek olması nedeniyle sezon sonunu iple çekmeye başladı.