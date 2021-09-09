Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızları Alex Teixeira ve Josef de Souza A Spor'da!

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İŞTE AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKANLAR

Alex Teixeira:

"Ben Brezilya'da antrenmanlarımı sürdürüyordum. Josef beni ikna etti. İleride iyi bir menajer olabilir."

"Josef ile birbirimizi tanıyoruz. Çok daha iyi teklifler vardı ama hem Şampiyonlar Ligi hem de bu yakın arkadaşlık bizi Beşiktaş'ta buluşturdu."

"Dün takımla antrenmalara başladım ama ben hazırım. Hocanın kararını bekleyeceğim."

Josef de Souza:

"Alex transferi biraz zor oldu. Alex'e daha yüksek teklifler vardı. Üst seviye oynamak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordu. Ailelerimiz de tanışıyor. Çok yakın bir dostluğumuz var. Alex'de bu sebeplerden Beşiktaş'ı tercih etti."

"Coutinho'ya devamlı Beşiktaş'ı anlatıyorum. Şu an Barcelona'da, onun daha iyi bir duruma gelmesini umuyorum. İlerleyen zamanlarda neden olmasın."