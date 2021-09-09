Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni yıldızı Miralem Pjanic ilk antrenmanına çıktı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı.