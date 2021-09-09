Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni yıldızı Miralem Pjanic ilk antrenmanına çıktı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni yıldızı Miralem Pjanic ilk antrenmanına çıktı

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda yeni yıldız Miralem Pjanic ilk antrenmanına çıktı. İşte o görüntüler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 20:36
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni yıldızı Miralem Pjanic ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni yıldızı Miralem Pjanic ilk antrenmanına çıktı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni yıldızı Miralem Pjanic ilk antrenmanına çıktı

Siyah beyazlılar, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile çalışmalarını tamamladı. Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Miralem Pjanic ise ilk antrenmanına çıktı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni yıldızı Miralem Pjanic ilk antrenmanına çıktı

Siyah-beyazlılar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını, 10 Eylül Cuma saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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