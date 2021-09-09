Belçika Milli Takım teknik direktörü Roberto Martinez, Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi'ye güvenini açıkladı. Roberto Martinez, Romelu Lukaku'nın yokluğunda Christian Benteke ve Batshuayi'ye güvendiğini; "İkisi de sezona iyi başladı ve ikisi de sahada olacak. Hazır görünüyorlar ve her ikisinin de tecrübesi var. Milli takımda Batshuayi hangi bölgeleri kapsayacağını çok iyi biliyor. O bir bitirici ve Beşiktaş ile iyi bir seçim yaptığını düşünüyorum. İlk maçını gördüm ve önümüzdeki aylarda onun en iyi versiyonunu göreceğimizi umuyorum" dedi.