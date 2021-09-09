Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in kendisi ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Hollanda basınında yer alan haberde Koeman, "Bence biraz sinirli ve bunu anlıyorum. Oyun şeklimizde, topa sahip olduğumuzda da, olmadığımızda sahip belirlediğimiz bir fikir var. Diğer orta saha oyuncularıyla rekabeti kaybetti. Başka hiçbir şey yok. Ona en iyisini diliyorum. Karmaşık oldu. Denedik ve diğer oyuncuların daha iyi olduğunu gördük" mesajını gönderdi. Boşnak oyuncu, Marca'ya verdiği röportajda; "Bana saygısı yoktu. Benimle hiç konuşmadı! Ben her şeyi kabul edebilen bir oyuncuyum, ancak 15 yaşındaki bir çocuk gibi değil, bire bir açıklama yapılmasını istedim" açıklamaları yapmıştı. Bu arada dün akşam milli takımdan dönen Boşnak yıldız, bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıkacak. Pjanic'in hafta sonundaki Malatyaspor maçının kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.