Devler Ligi’nden ‘anahtar’ anketi

Son şampiyon Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Devler Ligi'nin resmi twitter hesabı da bu sezon Kartal'ın kilit isminin kim olacağını sordu. Bu gönderi kısa süre içerisindeki büyük ilgi görürken, siyah beyazlı taraftarlar paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. Görselde, Batshuayi, Atiba, Mehmet Topal ve Necip'inw yer alması dikkat çekti.
Son şampiyon Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Devler Ligi'nin resmi twitter hesabı da bu sezon Kartal'ın kilit isminin kim olacağını sordu. Bu gönderi kısa süre içerisindeki büyük ilgi görürken, siyah beyazlı taraftarlar paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. Görselde, Batshuayi, Atiba, Mehmet Topal ve Necip'inw yer alması dikkat çekti.