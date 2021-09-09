Haberler Beşiktaş Devler Ligi’nden ‘anahtar’ anketi

Devler Ligi’nden ‘anahtar’ anketi

Son şampiyon Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Devler Ligi'nin resmi twitter hesabı da bu sezon Kartal'ın kilit isminin kim olacağını sordu. Bu gönderi kısa süre içerisindeki büyük ilgi görürken, siyah beyazlı taraftarlar paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. Görselde, Batshuayi, Atiba, Mehmet Topal ve Necip'inw yer alması dikkat çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Devler Ligi’nden ‘anahtar’ anketi
Son şampiyon Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Devler Ligi'nin resmi twitter hesabı da bu sezon Kartal'ın kilit isminin kim olacağını sordu. Bu gönderi kısa süre içerisindeki büyük ilgi görürken, siyah beyazlı taraftarlar paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. Görselde, Batshuayi, Atiba, Mehmet Topal ve Necip'inw yer alması dikkat çekti.
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