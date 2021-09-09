Alex & Umut hazır olsun!

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, sağlık heyetinden Umut Meraş ve Alex Teixeira'nın Dortmund maçına yetiştirilmesini istedi. Milli aranın ardından Y. Malatya maçı ile lige dönüş yapacak olan Beşiktaş'ta sakatların durumu yakından takip ediliyor. Karagümrük maçında attığı golle iyi bir başlangıç yapan Alex ile A Milli Takım kampında sakatlanan Umut'un sakatlıkları sürerken Yalçın, oyuncular hakkında sağlık heyetinden bilgi aldı. Yalçın, Y. Malatya karşısında 11'i mevcut isimlerden kuracağını ifade ederken 2 oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Dortmund maçına hazır hale getirilmesini istedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, sağlık heyetinden Umut Meraş ve Alex Teixeira'nın Dortmund maçına yetiştirilmesini istedi. Milli aranın ardından Y. Malatya maçı ile lige dönüş yapacak olan Beşiktaş'ta sakatların durumu yakından takip ediliyor. Karagümrük maçında attığı golle iyi bir başlangıç yapan Alex ile A Milli Takım kampında sakatlanan Umut'un sakatlıkları sürerken Yalçın, oyuncular hakkında sağlık heyetinden bilgi aldı. Yalçın, Y. Malatya karşısında 11'i mevcut isimlerden kuracağını ifade ederken 2 oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Dortmund maçına hazır hale getirilmesini istedi.