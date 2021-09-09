221 milyon euro maaş ödendi

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, bu sezon kadrosuna flaş isimleri dahil ederken, iddialı bir kadro kurdu. Kartal, bu sezon kadrosundaki oyunculara toplamda 36.1 milyon euro'luk ödeme gerçekleştirecek.
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, bu sezon kadrosuna flaş isimleri dahil ederken, iddialı bir kadro kurdu. Kartal, bu sezon kadrosundaki oyunculara toplamda 36.1 milyon euro'luk ödeme gerçekleştirecek. Kartal'ın son 6 sezondaki maaş yükü ise 221 milyon euro'yu buldu. (2016-17 - 33,5 milyon euro / 2017-18 - 47,3 milyon euro / 2018-19 - 39,8 milyon euro / 2019-20 - 34 milyon euro / 2020-21 - 30,4 milyon euro / 2021-22 - 36,1 milyon euro). Beşiktaş, bu sezon en fazla maaşı Hırvat stoper Vida'ya ödeyecek ve 3.5 milyon euro verecek. Tecrübeli savunmacıyı kadro dışı kalanlar dışında 3 milyon 165 bin euro ile Batshuayi ve 2 milyon 750 bin euro ile Pjanic kazanacak.