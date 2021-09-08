Yeni sponsor BİTCİ

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ın Güney tribününün isim hakkı sponsorluğu için Bitci ile anlaşıldığını açıkladı. Açıklamada, "Şirketimiz ile Bitci Teknoloji A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, Tribün Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için Şirketimize toplam 5.6 milyon euro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.
Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ın Güney tribününün isim hakkı sponsorluğu için Bitci ile anlaşıldığını açıkladı. Açıklamada, "Şirketimiz ile Bitci Teknoloji A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, Tribün Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için Şirketimize toplam 5.6 milyon euro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.