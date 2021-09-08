Son dakika Beşiktaş haberleri: Dostlar sağ olsun! Transferler böyle bitti

ÜMRANİYE'DE 10 SAAT KALDI

Sezonun en flaş transferinde ise arka planda sürpriz bir isim vardı. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Miralem Pjanic transferinde büyük çaba sarf etti. Dusko Tosic, Boşnak yıldıza İstanbul'a kadar eşlik ederken, yönetim ile yapılan görüşmelerde de yer aldı. Yıllar önce ayrılmasına rağmen Beşiktaş'a hizmet etmeye devam eden Tosic, "Beşiktaş'a yardım ettiğim için mutluyum" ifadesini kullandı. Barça'da 6.5 milyon euro alan Pjanic sadece 2.75 milyon euro'ya Beşiktaşlı oldu.