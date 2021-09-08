Son dakika Beşiktaş haberi: Ronald Koeman'dan Miralem Pjanic'e yanıt!

Barcelona Teknik Direketörü Ronald Koeman, Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in kendisi hakkında söylediği açıklamalara cevap verdi. Boşnak yıldız, yaptığı açıklamada Koeman'nın kendisine saygısızlık yaptığını söylemişti.

Pjanic, "Koeman bana saygısızlık etti. Benimle hiç iletişim kurmuyordu. Ben çok fazla itiraz eden biri değilim ama her konunun bana açıklanmasını tercih ederim. Maaşımı düşürüp Beşiktaş'a gittim. Çünkü futbolu seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.