Son dakika Beşiktaş haberi: Ronald Koeman'dan Miralem Pjanic'e yanıt!

Barcelona Teknik Direketörü Ronald Koeman, Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in kendisi hakkında söylediği açıklamalara cevap verdi. Boşnak yıldız, yaptığı açıklamada Koeman'nın kendisine saygısızlık yaptığını söylemişti.
Barcelona Teknik Direketörü Ronald Koeman, Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in kendisi hakkında söylediği açıklamalara cevap verdi. Boşnak yıldız, yaptığı açıklamada Koeman'nın kendisine saygısızlık yaptığını söylemişti.
Pjanic, "Koeman bana saygısızlık etti. Benimle hiç iletişim kurmuyordu. Ben çok fazla itiraz eden biri değilim ama her konunun bana açıklanmasını tercih ederim. Maaşımı düşürüp Beşiktaş'a gittim. Çünkü futbolu seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.
İspanyol basınına konuşan Ronald Koeman, "Pjanic, diğer orta saha oyuncularıyla girdiği rekabeti kaybetti. Hepsi bu. Ona iyi şanslar diliyorum. Denedik ve ondan daha iyi oyuncular olduğunu gördük." dedi.
"PJANIC HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR"
Koeman, "Pjanic sanırım hayal kırıklığı yaşıyor. Bizim oyun anlayışımızda diğer oyuncularla rekabette geride kaldı. Artık Barcelona'nın futbolcusu olmadığı için onunla ilgili konuşmamayı tercih ediyorum." diye konuştu.