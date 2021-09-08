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Son dakika Beşiktaş haberi: Ronald Koeman'dan Miralem Pjanic'e yanıt!

Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, kadrosuna son olarak dünya yıldızı Miralem Pjanic kadrosuna katmıştı. Bosna Hersekli futbolcu Barcelona'dan ayrılmasının ardından teknik direktör Roanld Koeman'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Hollandalı teknik adamdan Pjanic'e yanıt geldi. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 15:54
Son dakika Beşiktaş haberi: Ronald Koeman'dan Miralem Pjanic'e yanıt!

Barcelona Teknik Direketörü Ronald Koeman, Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in kendisi hakkında söylediği açıklamalara cevap verdi. Boşnak yıldız, yaptığı açıklamada Koeman'nın kendisine saygısızlık yaptığını söylemişti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ronald Koeman'dan Miralem Pjanic'e yanıt!

Pjanic, "Koeman bana saygısızlık etti. Benimle hiç iletişim kurmuyordu. Ben çok fazla itiraz eden biri değilim ama her konunun bana açıklanmasını tercih ederim. Maaşımı düşürüp Beşiktaş'a gittim. Çünkü futbolu seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ronald Koeman'dan Miralem Pjanic'e yanıt!

İspanyol basınına konuşan Ronald Koeman, "Pjanic, diğer orta saha oyuncularıyla girdiği rekabeti kaybetti. Hepsi bu. Ona iyi şanslar diliyorum. Denedik ve ondan daha iyi oyuncular olduğunu gördük." dedi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ronald Koeman'dan Miralem Pjanic'e yanıt!

"PJANIC HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR"

Koeman, "Pjanic sanırım hayal kırıklığı yaşıyor. Bizim oyun anlayışımızda diğer oyuncularla rekabette geride kaldı. Artık Barcelona'nın futbolcusu olmadığı için onunla ilgili konuşmamayı tercih ediyorum." diye konuştu.

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