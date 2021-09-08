Haberler Beşiktaş Deplasman programını yapmayın!

Deplasman programını yapmayın!

Beşiktaş Kulübü, Şampiyonlar Ligi maçları ile ilgili taraftarlarına önemli bir açıklamada bulundu. İşte o açıklama: "UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde deplasman tribünlerini taraftarlara açma kararı sonrası C Grubundaki rakiplerimizin ülkeleri Almanya, Hollanda ve Portekiz ilgili makamlarıyla yapılan görüşmelerin sonuçları belli olmadan, deplasman maçlarımızla ilgili seyahat programı yapmamanızı öneririz."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Deplasman programını yapmayın!
Beşiktaş Kulübü, Şampiyonlar Ligi maçları ile ilgili taraftarlarına önemli bir açıklamada bulundu. İşte o açıklama: "UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde deplasman tribünlerini taraftarlara açma kararı sonrası C Grubundaki rakiplerimizin ülkeleri Almanya, Hollanda ve Portekiz ilgili makamlarıyla yapılan görüşmelerin sonuçları belli olmadan, deplasman maçlarımızla ilgili seyahat programı yapmamanızı öneririz."
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