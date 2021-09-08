Deplasman programını yapmayın!

Beşiktaş Kulübü, Şampiyonlar Ligi maçları ile ilgili taraftarlarına önemli bir açıklamada bulundu. İşte o açıklama: "UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde deplasman tribünlerini taraftarlara açma kararı sonrası C Grubundaki rakiplerimizin ülkeleri Almanya, Hollanda ve Portekiz ilgili makamlarıyla yapılan görüşmelerin sonuçları belli olmadan, deplasman maçlarımızla ilgili seyahat programı yapmamanızı öneririz."
BeşiktaşKulübü, Şampiyonlar Ligi maçları ile ilgili taraftarlarına önemli bir açıklamada bulundu. İşte o açıklama: "UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde deplasman tribünlerini taraftarlara açma kararı sonrası C Grubundaki rakiplerimizin ülkeleri Almanya, Hollanda ve Portekiz ilgili makamlarıyla yapılan görüşmelerin sonuçları belli olmadan, deplasman maçlarımızla ilgili seyahat programı yapmamanızı öneririz."