Son dakika spor haberi: Harekete geçildi! İşte Beşiktaş'ta Cyle Larin planı (BJK haberi)

Beşiktaş'ta sözleşmesinin son sezonuna giren Kanadalı golcü Cyle Larin ile yönetim yeniden masada...
İLK GÖRÜŞMEDEN SES ÇIKMADI
Sabah'ın haberine göre; Dış transferde fırtına gibi esen Beşiktaş yönetimi iç transferi de kısa sürede bitirip tamamen huzura kavuşmak istiyor. Sözleşmesinin son yılına giren Cyle Larin ile başkan Ahmet Nur Çebi yaz aylarında görüşürken Kanadalı oyuncu henüz geri dönüş yapmadı.
İMZA İÇİN İKİNCİ HAMLE
26 yaşındaki forvet için gelen teklifler yeterli bulunmazken yönetim de ocak ayını beklemeden kontrat uzatmak için ikinci hamlesini yapacak.