Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Harekete geçildi! İşte Beşiktaş'ta Cyle Larin planı (BJK haberi)

Son dakika spor haberi: Harekete geçildi! İşte Beşiktaş'ta Cyle Larin planı (BJK haberi)

Son dakika spor haberi... Son şampiyon Beşiktaş, kadrosuna yaptığı takviyelerle adından söz ettirmeyi başarırken, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar Kanadalı golcüsü Larin için de harekete geçmiş durumda. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2021 Salı 10:18
Son dakika spor haberi: Harekete geçildi! İşte Beşiktaş'ta Cyle Larin planı (BJK haberi)

Beşiktaş'ta sözleşmesinin son sezonuna giren Kanadalı golcü Cyle Larin ile yönetim yeniden masada...

Son dakika spor haberi: Harekete geçildi! İşte Beşiktaş'ta Cyle Larin planı (BJK haberi)

İLK GÖRÜŞMEDEN SES ÇIKMADI
Sabah'ın haberine göre; Dış transferde fırtına gibi esen Beşiktaş yönetimi iç transferi de kısa sürede bitirip tamamen huzura kavuşmak istiyor. Sözleşmesinin son yılına giren Cyle Larin ile başkan Ahmet Nur Çebi yaz aylarında görüşürken Kanadalı oyuncu henüz geri dönüş yapmadı.

Son dakika spor haberi: Harekete geçildi! İşte Beşiktaş'ta Cyle Larin planı (BJK haberi)

İMZA İÇİN İKİNCİ HAMLE
26 yaşındaki forvet için gelen teklifler yeterli bulunmazken yönetim de ocak ayını beklemeden kontrat uzatmak için ikinci hamlesini yapacak.

Son dakika spor haberi: Harekete geçildi! İşte Beşiktaş'ta Cyle Larin planı (BJK haberi)

OCAK AYINA KALIRSA TEHLİKE
Ocak ayında başka kulüplerle anlaşma hakkına sahip olan Larin ile milli takım dönüşünde yeni bir görüşme yapılacak.

Son dakika spor haberi: Harekete geçildi! İşte Beşiktaş'ta Cyle Larin planı (BJK haberi)

300 BİN EURO ZAM
1.7 milyon Euro maaşa oynayan yıldız futbolcuya yıllık 2 milyon Euro'dan 3 sezonluk sözleşme önerilecek.

Son dakika spor haberi: Harekete geçildi! İşte Beşiktaş'ta Cyle Larin planı (BJK haberi)

MİLLİ TAKIMDA 11 MAÇTA 12 GOL!
Cyle Larin, 2021'deki Kanada Milli Takımı performansıyla tüm dünya yıldızlarını geride bıraktı. 26 yaşındaki golcü, Kanada ile çıktığı 11 maçta 12 gol atarak 2021'de milli takım formasıyla en çok gol kaydeden oyuncu oldu.

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