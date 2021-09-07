Son dakika spor haberi: Harekete geçildi! İşte Beşiktaş'ta Cyle Larin planı (BJK haberi)

İLK GÖRÜŞMEDEN SES ÇIKMADI

Sabah'ın haberine göre; Dış transferde fırtına gibi esen Beşiktaş yönetimi iç transferi de kısa sürede bitirip tamamen huzura kavuşmak istiyor. Sözleşmesinin son yılına giren Cyle Larin ile başkan Ahmet Nur Çebi yaz aylarında görüşürken Kanadalı oyuncu henüz geri dönüş yapmadı.