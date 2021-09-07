Pjanic'in müthiş performansı Bosna-Hersek'e yetmedi! | Bosna-Hersek - Kazakistan: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda Bosna-Hersek ile Kazakistan karşı karşıya geldi.

Bilino Polje Stadı'nda oynanan zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken, Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic maça damgasını vurdu.

Yıldız futbolcu, 74. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirirken, 85. dakikada ise Menalo'nun Bosna-Hersek'i 2-1 öne geçiren golünün asistini yaptı. Ancak Bosna-Hersek, 90-5'te Zaynutdinov'un golüne engel olamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Kazakistan'ın ilk golünü ise 51'de Islambek Kuat kaydetti.

Bu sonucun ardından iki takım da D Grubu'nda 3'er puana yükseldi.