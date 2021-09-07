Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Larin'in bonservisini belirledi

Transfer döneminin bitimine iki gün kala Beşiktaş'ta büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Forma giydiği son 58 maçta 36 golün altına imza atan Cyle Larin'in transferi için Marsilya'nın 6 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyen Beşiktaş, Kanadalı futbolcu ile sözleşme uzatma görüşmelerinden de sonuç alamadı.

Larin'e 3 yıllık yeni sözleşme ve 2 milyon euro garanti maaş öneren yönetim, Kanadalı futbolcudan gelen cevap sonrasında yeni bir strateji belirledi. Larin'in menajeri Mavromaras ile görüşen siyah-beyazlılar, bu transferden en az 10 milyon euro'luk bonservis bedeli beklediklerini iletti. Rus kulüpleri ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Kanadalı futbolcu için 10 milyon euro'luk teklifi yakalarsa satış işlemini gerçekleştirecek.