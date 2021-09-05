Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: İspanyollar duyurdu! Beşiktaş'tan sürpriz Alfredo Morelos hamlesi

Son dakika transfer haberleri: İspanyollar duyurdu! Beşiktaş'tan sürpriz Alfredo Morelos hamlesi

Son dakika haberi... Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala atağa kalkan ve son olarak Miralem Pjanic'i renklerine bağlayan Beşiktaş için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. İspanyol basını, siyah-beyazlıların İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos ile ilgilendiğini öne sürdü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 18:17 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 18:26
Son dakika transfer haberleri: İspanyollar duyurdu! Beşiktaş'tan sürpriz Alfredo Morelos hamlesi

Transfer döneminin son günlerinde Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Miralem Pjanic'i kadrosuna katarak sükse yapan Beşiktaş, sürpriz bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Kadrosunda Batshuayi, Larin, Güven Yalçın ve Kenan Karaman'ı bulunduran siyah-beyazlıların, Glasgow Rangers'ın golcüsü Alfredo Morelos için de girişimlere başladığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: İspanyollar duyurdu! Beşiktaş'tan sürpriz Alfredo Morelos hamlesi

İspanyol haber sitesi todofichajes.com'da yer alan habere göre Beşiktaş, Rangers'tan ayrılmak isteyen Kolombiyalı golcü için İskoç kulübüyle ilk teması kurdu. 25 yaşındaki oyuncuyu Rus devi Zenit St. Petersburg'un da istediği kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: İspanyollar duyurdu! Beşiktaş'tan sürpriz Alfredo Morelos hamlesi

Haberde, Avrupa'nın birçok liginde transfer döneminin sona erdiği hatırlatılırken, Morelos için en iyi alternatiflerin Türkiye ve Rusya olduğu belirtildi.Öte yandan Glasgow Rangers'ın transferde tok satıcıyı oynadığı ve kiralama formülüne sıcak bakmadığı da ifade edilirken, Morelos için en az 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: İspanyollar duyurdu! Beşiktaş'tan sürpriz Alfredo Morelos hamlesi

Morelos geçtiğimiz sezon 44 resmi maçta forma giyerken, 17 gol, 13 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 7 resmi maçta 3 gol attı. Asıl mevkisi forvet olan Morelos, kanatlarda da görev yapabiliyor.

SON DAKİKA