Son dakika transfer haberleri: İspanyollar duyurdu! Beşiktaş'tan sürpriz Alfredo Morelos hamlesi

Transfer döneminin son günlerinde Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Miralem Pjanic 'i kadrosuna katarak sükse yapan Beşiktaş , sürpriz bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Kadrosunda Batshuayi, Larin, Güven Yalçın ve Kenan Karaman'ı bulunduran siyah-beyazlıların, Glasgow Rangers 'ın golcüsü Alfredo Morelos için de girişimlere başladığı iddia edildi.

Haberde, Avrupa'nın birçok liginde transfer döneminin sona erdiği hatırlatılırken, Morelos için en iyi alternatiflerin Türkiye ve Rusya olduğu belirtildi.Öte yandan Glasgow Rangers'ın transferde tok satıcıyı oynadığı ve kiralama formülüne sıcak bakmadığı da ifade edilirken, Morelos için en az 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.