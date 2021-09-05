Son dakika transfer haberi: Beşiktaş için bomba iddia! Bouna Sarr... (BJK spor haberi)

Süper Lig'e yaptığı transferlerle bomba gibi bir giriş yapan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Miralem Pjanic transferiyle Avrupa'da ses getiren Beşiktaş için bir transfer iddiası da Almanya'dan geldi.
Süper Lig'e yaptığı transferlerle bomba gibi bir giriş yapan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Miralem Pjanic transferiyle Avrupa'da ses getiren Beşiktaş için bir transfer iddiası da Almanya'dan geldi.
Alman basınının iddiasına göre; Miralem Pjanic takviyesiyle dünyada yankı uyandıran siyah beyazlıların Bouna Sarr'ı bitirmek üzere olduğu iddia edildi. 29 yaşındaki futbolcunun kiralanması bekleniyor. Fransız yıldızın, Alman ekibiyle 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor.
BOUNA SARR KİMDİR?
31 Ocak 1992 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya gelen Bouna Sarr, futbola Gerland altyapısında başladı. Olympique Lyon ve Metz altyapılarında da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında Metz'den 2 milyon Euro karşılığında Marsilya'ya transfer oldu.
Beş sezon boyunca Fransız ekibinin formasını terleten Sarr, geçtiğimiz sezon başında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e gönderildi. Bu sezon Alman deviyle 4 maça çıkan ve 1 asisti bulunan Gine asıllı Fransız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Bouna Sarr'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.