Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Miralem Pjanic sonrası bir bomba daha! David Luiz... (BJK spor haberi)

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Miralem Pjanic sonrası bir bomba daha! David Luiz... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... La Liga devi Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic hamlesiyle dünyada ses getiren siyah beyazlılar, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Kartal'ın, Arsenal ile sözleşmesi sona eren David Luiz'e teklif yaptığı öne sürüldü. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 10:49 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 10:57
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Miralem Pjanic sonrası bir bomba daha! David Luiz... (BJK spor haberi)

Geçtiğimiz günlerde La Liga devi Barcelona'da forma giyen Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i kadrosuna katarak gündem olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Miralem Pjanic sonrası bir bomba daha! David Luiz... (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlılar, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala savunma hattına takviye yapmak için harekete geçti. Domagoj Vida'nın yanına bir oyuncu daha almak isteyen ve Diego Godin ile Kaan Ayhan için girişimlerde bulunan yönetim, iki isimden de istediği sonucu alamamıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Miralem Pjanic sonrası bir bomba daha! David Luiz... (BJK spor haberi)

Godin ve Kaan sonrası arayışlarına devam eden Kara Kartal ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Tribalfootball.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre; siyah-beyazlı kulüp, Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan David Luiz ile temasa geçti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Miralem Pjanic sonrası bir bomba daha! David Luiz... (BJK spor haberi)

MARSILYA, LAZIO VE FLAMENGO DA İSTİYOR

Haberde Marsilya, Lazio ve Flamengo'nun da tecrübeli stoperle ilgilendiği belirtilirken, Fransız ekibinin teknik direktörü Jorge Sampaoli'nin, Luiz'i kadrosunda görmeyi çok istediği kaydedildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Miralem Pjanic sonrası bir bomba daha! David Luiz... (BJK spor haberi)

2 YILLIK SÖZLEŞME

David Luiz ile ilgilenen tüm takımların oyuncuya 2 yıllık bir sözleşme önereceği öğrenildi. Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor da yaz transfer döneminde Brezilyalı futbolcuya teklif götürmüş ancak başkan Murat Sancak, yaptığı açıklamada 34 yaşındaki stoperle anlaşma sağlayamadıklarını söylemişti.

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