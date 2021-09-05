Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Miralem Pjanic sonrası bir bomba daha! David Luiz... (BJK spor haberi)

Geçtiğimiz günlerde La Liga devi Barcelona'da forma giyen Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i kadrosuna katarak gündem olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde La Liga devi Barcelona'da forma giyen Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i kadrosuna katarak gündem olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala savunma hattına takviye yapmak için harekete geçti. Domagoj Vida'nın yanına bir oyuncu daha almak isteyen ve Diego Godin ile Kaan Ayhan için girişimlerde bulunan yönetim, iki isimden de istediği sonucu alamamıştı.
Godin ve Kaan sonrası arayışlarına devam eden Kara Kartal ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Tribalfootball.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre; siyah-beyazlı kulüp, Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan David Luiz ile temasa geçti.
MARSILYA, LAZIO VE FLAMENGO DA İSTİYOR
Haberde Marsilya, Lazio ve Flamengo'nun da tecrübeli stoperle ilgilendiği belirtilirken, Fransız ekibinin teknik direktörü Jorge Sampaoli'nin, Luiz'i kadrosunda görmeyi çok istediği kaydedildi.
2 YILLIK SÖZLEŞME
David Luiz ile ilgilenen tüm takımların oyuncuya 2 yıllık bir sözleşme önereceği öğrenildi. Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor da yaz transfer döneminde Brezilyalı futbolcuya teklif götürmüş ancak başkan Murat Sancak, yaptığı açıklamada 34 yaşındaki stoperle anlaşma sağlayamadıklarını söylemişti.