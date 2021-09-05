Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Miralem Pjanic sonrası bir bomba daha! David Luiz... (BJK spor haberi)

Geçtiğimiz günlerde La Liga devi Barcelona'da forma giyen Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i kadrosuna katarak gündem olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala savunma hattına takviye yapmak için harekete geçti. Domagoj Vida'nın yanına bir oyuncu daha almak isteyen ve Diego Godin ile Kaan Ayhan için girişimlerde bulunan yönetim, iki isimden de istediği sonucu alamamıştı.