Beşiktaş rüya takımı kurdu! Piyasa değeri en yüksek...

Beşiktaş, flaş bir operasyonla Barcelona'nın yıldızı Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı. Boşnak yıldız, 20 milyon euro'luk piyasa değeri ile Süper Lig'in en değerli ismi olurken Kartal'ın değerine de değer kattı. Transfermarkt verilerine göre; Beşiktaş'ın kadro değeri bu imzayla 127 milyon euro'ya yükselirken siyah- beyazlıları 119.6 milyon euro'yla F.Bahçe takip etti. Beşiktaş'ın bu kadrosu son 4 yılın da siyah-beyazlılar açısından en değerlisi oldu. 2017-2018'de Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıkan Beşiktaş kadrosu 144.2 milyon euro'luk değeriyle son dönemin en pahalı kadrosu olmuştu.

3 MİLYON EURO'YA 4 YILDIZ ALDILAR

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Batshuayi, Ghezzal, Alex Teixeira ve Pjanic için kulüpler toplamda 234 milyon euro bonservis öderken, bu 4 yıldız için Kartal'ın kasasından ise sadece 3 milyon euro bonservis çıktı. Bu 4 oyuncudan Pjanic için şu ana kadar geçmişteki takımları 111.5 milyon euro, Teixeira'ya 56 milyon euro, Batshuayi'ye kiralama bedelleri ile 54.5 milyon euro, Ghezzal'a ise 14 milyon euro bonservis ödendi. Müthiş dörtlünün kariyerleri boyunca ulaştığı istatistikler de göz kamaştırıyor. Batshuayi, Pjanic, Ghezzal ve Alex Teixeira kariyerleri boyunca toplam 1569 maça çıktılar. Bu maçlarda 402 gole imza atarlarken, 257 de asist yaptılar.

BOL ALTERNATİFLİ KADRO

Kadrosunu 12 yeni isimle güçlendiren siyah-beyazlılar, her mevkiide en az ikişer tane kendi mevkilerinde ülkelerinin milli takımlarında oynayan ya da dünyanın önde gelen takımlarından gelen oyuncuları transfer etti. Alex Teixeira ile başlayan, Batshuayi ile devam eden transfer bombardımanı son olarak Pjanic ile sona erdi. İşte Beşiktaş'ın mevkilerine göre alternatifli kadrosu şöyle:

KALECİ: Ersin Destanoğlu-Mert Günok

SAĞ BEK: Valentin Rosier

SOL BEK: Umut Meraş-N'Sakala-Rıdvan Yılmaz

STOPER: Wellinton-Domagoj Vida-Montero

ÖN LİBERO: Josef De Souza -Necip-Mehmet Topal

8 NUMARA: Salih Uçan-Can Bozdoğan-Pjanic-Atiba

10 NUMARA: Alex Teixeira-Oğuzhan Özyakup

SOL KANAT: Cyle Larin-Kevin N'Koudou

SAĞ KANAT: Rachid Ghezzal-Göre Töre

FORVET: Batshuayi-Kenan Karaman-Güven