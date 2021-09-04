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Dünya Pjanic’i konuşuyor

Beşiktaş’ın Barcelona’dan renklerine kattığı yıldız isim Pjanic’in transferi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Dünya Pjanic’i konuşuyor
Beşiktaş'ın Miralem Pjanic transferi dünya futbol piyasasına adeta bomba gibi düştü. Türkiye, Bosna, İtalya ve İspanya gibi transferin birinci dereceden ilgilendiği ülkeler dışında dünyanın her yerinden basın Beşiktaş'ın son gün bombasına yer verdi. İşte dünyanın farklı yerlerine Pjanic yorumları:
DEPO: Barselona'nın yıldız futbolcusu Rusları reddederek, Türkiye'ye taşındı.
4-4-2: Barça profesyoneli Pjanic, Türkiye'ye taşındı.
T. INFO: Pjanic Barcelona'dan ayrıldı, Boğaz'a gitti.
GOAL.COM FRANSA: Pjanic, Barcelona'yı Beşiktaş için bıraktı.
THE STAR: Barcelona'nın Pjanic'i, Beşiktaş'la Devler Ligi'nin oyuncusu olmaya devam edecek.
THE GLOBE AND MAIL:
Atiba'nın kaptanlığını yapacağı yıldızlar arasına Teixeira ve Batshuayi'den sonra Pjanic de eklendi.
OLE: Barça'da ayrılık rüzgarı sürüyor. Bu kez de Pjanic, İstanbul'a gitti.
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