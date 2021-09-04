Dünya Pjanic’i konuşuyor

DEPO: Barselona'nın yıldız futbolcusu Rusları reddederek, Türkiye'ye taşındı.
4-4-2: Barça profesyoneli Pjanic, Türkiye'ye taşındı.
T. INFO: Pjanic Barcelona'dan ayrıldı, Boğaz'a gitti.
GOAL.COM FRANSA: Pjanic, Barcelona'yı Beşiktaş için bıraktı.
THE STAR: Barcelona'nın Pjanic'i, Beşiktaş'la Devler Ligi'nin oyuncusu olmaya devam edecek.
THE GLOBE AND MAIL:
Atiba'nın kaptanlığını yapacağı yıldızlar arasına Teixeira ve Batshuayi'den sonra Pjanic de eklendi.
OLE: Barça'da ayrılık rüzgarı sürüyor. Bu kez de Pjanic, İstanbul'a gitti.