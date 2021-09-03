Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan 3 milyon Euro'ya yıldızlar topluluğu! (BJK spor haberi)

Beşiktaş dün Pjanic transferiyle bombayı patlatırken, kadrosuna kattığı isimlerle de rüya takım oluşturdu. Sanal alemde Beşiktaşlı taraftarlar büyük bir coşku yaşarken yıldızlar topluluğuna dönüşen takımları için şimdiden çok iddialı sözler sarfetmeye başladılar bile.

Takvim'in derlediği habere göre; Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Batshuayi, Ghezzal, Alex Teixeira ve Pjanic için kulüpler toplamda 234 milyon Euro bonservis öderken, bu 4 yıldız için Kartal'ın kasasından ise sadece 3 milyon Euro bonservis çıktı. Müthiş dörtlünün kariyerleri boyunca ulaştığı istatistikler de göz kamaştırıyor. Batshuayi, Pjanic, Ghezzal ve Alex Teixeira kariyerleri boyunca toplam 1569 maça çıktılar.

Bu maçlarda 402 gole imza atarlarken, 257 de asist yaptılar. Bu dört oyuncu kariyerlerinin en parlak dönemlerinde Beşiktaş'a gelmiş olmasalar bile Siyah-Beyazlı forma altında neler yapabileceklerinin nasıl bir istatistiğe ulaşabileceklerinin sinyalini şimdiden vermeye başladılar. Son olarak dün gerçekleşen Pjanic transferinin ardından bahis sitelerinde Beşiktaş'ın şampiyonluk oranın bile düşmesi bekleniyor. Beşiktaş'a karşı rakiplerinin hangi transferlerle cevap vereceği ise merak konusu. Bundan sonraki transferlerde çıta her zamankinden çok daha yüksek olacak.



Yıdızlar topluluğuna dönüşen Beşiktaş'ta gerek Süper Lig gerekse de Şampilonlar Ligi'ndeki beklentiler fazlasıyla artmış durumda.