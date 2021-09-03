Son dakika spor haberleri | Beşiktaş'tan Pjanic videosu! "Oyunlar gerçekçi olmayabilir"

UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunun tescil edileceği son gün transferde atağa kalkan Beşiktaş, imkansız gibi görünen bir transferi gerçekleştirdi. Barcelona'dan Miralem Pjanic'i bedelsiz olarak bir yıllığına kiralayan Kartal, yıldız futbolcuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna da yetiştirmeyi başarmıştı.

Siyah beyazlılardan bu imkansız gibi görünen transfer için göndermeli bir video geldi.

İşte o paylaşım;