Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'in transferi Avrupa'yı salladı! "Daha iyisini duymadım"

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olan Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı. Senelik 2.750.000 Avro garanti ücret kazanacak başarılı oyuncunun Beşiktaş'a transferi Avrupa kamuyounda sürpriz olarak değerlendirildi. Transferin hikayesi de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları....
O. Lyon formasıyla kendini dünyaya tanıtan Miralem Pjanic, 2011'de Roma'ya transfer olmuştu. Burada uzun süre başarıyla forma giyen Pjanic, daha sonra Juventus'un yolunu tuttu.
2020 yılında da 60 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'tan Barcelona'ya giden Pjanic, bu sezon Beşiktaş'ta forma giyecek.