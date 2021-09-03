Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'in transferi Avrupa'yı salladı! "Daha iyisini duymadım"

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'in transferi Avrupa'yı salladı! "Daha iyisini duymadım"

Son dakika spor haberi... Son şampiyon Beşiktaş arka arkaya yaptığı transferlerle bombaları patlatmaya devam ediyor. Son olarak Miralem Pjanic'i kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, bu transferle adından söz ettirirken Avrupa'da manşetleri de süslemiş durumda. Pjanic'in birkaç gün önce sosyal medyadan paylaştığı o fotoğrafın da hikayesi ortaya çıktı. İşte transferin hikayesi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 10:02
Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'in o paylaşımı olay olmuştu! İşte nedeni

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olan Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı. Senelik 2.750.000 Avro garanti ücret kazanacak başarılı oyuncunun Beşiktaş'a transferi Avrupa kamuyounda sürpriz olarak değerlendirildi. Transferin hikayesi de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları....

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'in o paylaşımı olay olmuştu! İşte nedeni

O. Lyon formasıyla kendini dünyaya tanıtan Miralem Pjanic, 2011'de Roma'ya transfer olmuştu. Burada uzun süre başarıyla forma giyen Pjanic, daha sonra Juventus'un yolunu tuttu.

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'in o paylaşımı olay olmuştu! İşte nedeni

2020 yılında da 60 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'tan Barcelona'ya giden Pjanic, bu sezon Beşiktaş'ta forma giyecek.

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'in o paylaşımı olay olmuştu! İşte nedeni

PJANİC SİYAH BEYAZ FOTOĞRAF PAYLAŞINCA...
Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Pjanic, iki gün önce sosyal medya hesabından siyah-beyaz bir fotoğraf paylaşmıştı. Juventuslu futbolcular bu kareyi beğenince oyuncunun İtalya'ya döneceği haberleri yapılmıştı.

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'in o paylaşımı olay olmuştu! İşte nedeni

La Gazzetta dello Sport buna sayfalarında yer vermişti. Juve olmadı ama oyuncu Türkiye'nin siyah-beyaz takımına geldi.

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'in o paylaşımı olay olmuştu! İşte nedeni

BÜLENT TİMURLENK PJANİC TRANSFERİNİ YORUMLADI: 'DAHA İYİSİNİ DUYMADIM!'
'Avrupa'da transfer tahtası kapandıktan sonra fırsat transferi diyorsanız bundan iyisini duymadım. Bundan sonra da duyar mıyız bilemem. Miralem Pjanic son 48 saatte Barcelona tarafından önce eski takımı Juventus ve sonra da bir önceki takımı Roma'ya teklif edilmişti.

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'in o paylaşımı olay olmuştu! İşte nedeni

Geçen sezon Pjanic, Barcelona'ya giderken ondan çok daha genç olan Arthur'u alan Juventus'ta teknik direktör Allegri, Bosnalı yıldızın geri dönüşüne olumsuz yanıt verdi.

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'in o paylaşımı olay olmuştu! İşte nedeni

Roma'da da Jose Mourinho'dan olumlu yanıt alınamayınca geçen hafta Koeman'ın, "Bu kadar kalabalık kadro ile çalışamam. Umtiti ve Pjanic'in başlarının çaresine bakmaları lazım" dediği oyuncu, transfer tahtası kapanınca kulübünde kalmıştı.

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'in o paylaşımı olay olmuştu! İşte nedeni

Beşiktaş, Alex Teixeira gibi bir oyuncuyu bonservissiz kadrosuna kattıktan sonra bence asıl bombayı Pjanic'i kiralayarak yaptı. Onun Juventus yıllarında oynadığı futbol bu ligin çok üstünde. Elbette ki Atiba'nın, Salih'in forması tehlikeye girecek ama Miralem Pjanic bu…

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'in o paylaşımı olay olmuştu! İşte nedeni

Bu flaş transferin perde arkasında Beşiktaş'a 3 milyon Euro'luk bir yük olan Adem Ljajic'in menajeri Fali Ramadani'nin aynı zamanda Pjanic'in de menajeri olduğunun altını çizmek lazım.'

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'in o paylaşımı olay olmuştu! İşte nedeni

9 MADDEDE PJANİC! SARRİ, ALLEGRİ, SPALETTİ...
Barcelona ile 30 maça çıkan, gol ve asisti olmayan futbolcu, Juventus ile 178 maçta 22 gol, 41 asist, Roma'da ise 185 karşılaşmada 30 gol, 44 asistlik performans ortaya koydu.

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'in o paylaşımı olay olmuştu! İşte nedeni

Sıklıkla 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında forma giyen oyuncu Bosna Hersek Milli Takımı ile 101 maçta 15 gol atmayı başardı. 31 yaşındaki futbolcu, 4 kez İtalya Serie A'da şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'in o paylaşımı olay olmuştu! İşte nedeni

2014 yılında Bosna'da yılın futbolcusu seçildi. Geçen sezon sakatlıklar yüzünden sadece 11 gün sahalardan uzak kaldı ve 4 maç kaçırdı.

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'in o paylaşımı olay olmuştu! İşte nedeni

Roma ve Juventus'ta da oynayan Pjanic için toplam 110.5 milyon Euro bonservis ödendi. Sarri, Allegri, Spaletti, Luis Enrique, Rudi Garcia gibi önemli teknik direktörlerle çalıştı.

Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'in o paylaşımı olay olmuştu! İşte nedeni

Merkez orta saha, ön libero, on numara, sol kanat, sağ kanat pozisyonlarında oynadı. 2013-2014'de Roma'da sezonun orta sahası olarak seçildi. (Sabah)

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