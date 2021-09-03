Son dakika spor haberi: Miralem Pjanic'in transferi Avrupa'yı salladı! "Daha iyisini duymadım"

PJANİC SİYAH BEYAZ FOTOĞRAF PAYLAŞINCA... Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Pjanic, iki gün önce sosyal medya hesabından siyah-beyaz bir fotoğraf paylaşmıştı. Juventuslu futbolcular bu kareyi beğenince oyuncunun İtalya'ya döneceği haberleri yapılmıştı.

La Gazzetta dello Sport buna sayfalarında yer vermişti. Juve olmadı ama oyuncu Türkiye'nin siyah-beyaz takımına geldi.

BÜLENT TİMURLENK PJANİC TRANSFERİNİ YORUMLADI: 'DAHA İYİSİNİ DUYMADIM!'

'Avrupa'da transfer tahtası kapandıktan sonra fırsat transferi diyorsanız bundan iyisini duymadım. Bundan sonra da duyar mıyız bilemem. Miralem Pjanic son 48 saatte Barcelona tarafından önce eski takımı Juventus ve sonra da bir önceki takımı Roma'ya teklif edilmişti.