Son dakika Beşiktaş haberleri: Film gibi transfer hikayesi! İşte Miralem Pjanic'te dakika dakika yaşananlar

Bunun üzerine Sırp futbolcunun kontratı, feshedildi. Ljajic'e alacakların bir kısmı ve bonservisi verildi. Ljajic, Hasic gibi oyuncularında menajerliğini yapan Ramadani'nin yakın çevresine siyah beyazlı kulübe jest yaptığını ifade ederek "Hayırlı olsun" dediği ifade edildi.

YALÇIN'IN HABERİ YOKTU! Bunun üzerine yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'a sormadan dünya çapındaki yıldız Pjanic için beklemeden el sıkıştılar. Makedon menajer Fali Ramadani Barcelona ile konuşarak bu oyuncunun Beşiktaş'a kiralık olarak verilmesini sağladı. Beşiktaş'ta Ljajic, Hasic gibi oyuncuların da menajerliğini yapan Ramadani'nin yakın çevresine siyah beyazlı kulüp ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını ve jest yaptığını ifade ederek "Hayırlı olsun" dediği ifade edildi.