Son dakika Beşiktaş haberleri: Film gibi transfer hikayesi! İşte Miralem Pjanic'te dakika dakika yaşananlar

Süper Lig'de şampiyon unvanını korumak, Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı sonuçlar almak isteyen Beşiktaş, transferde bombayı patlattı. Siyah-beyazlılar, Barcelona forması giyen Miralem Pijanic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. 31 yaşındaki Boşnak futbolcu gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Pjanic'i kongre üyesi Tarkan Ser özel uçağı ile İstanbula getirdi ve Acıbadem Hastanesi'nde kontrolden geçirip evrakları TFF'ye yolladılar. Dünyaca ünlü futbolcunun geliş hikayesi de filmleri aratmadı. Hürriyet'in haberine göre Pjanic transferinde yaşananlar şöyle:
LJAJIC'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Toplam maliyeti 20.6 milyon Euro'yu bulan Ljajic'in menajeri Fali Ramadani ile masaya oturan siyah beyazlı yöneticiles, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic teklifi ile karşılaştılar. Ljajic'in sözleşmesini fesh etmek istediklerini belirten Beşiktaş yönetiminin isteği karşısında B planı bulunduğunu belirten Ramadani, "Ljajic ile konuştum. Kendisi tazminatını almadan gitmek istemiyor. Onu ikna edebilirim. Eğer siz Ljajic'in tazminatının yarısını verirseniz ben de size Barcelona'dan oyuncu getiririm" yanıtını verdi.