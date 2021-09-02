Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Bayern Münih'li Bouna Sarr için devrede

Beşiktaş Rosier'in ardından sağ bek pozisyonu için bir isim daha gündeme geldi.

Alman gazeteci Philipp Kessler; Bayern Münih 'in 29 yaşındaki sağ bek Bouna Sarr için Beşiktaş 'ın devrede olduğunu iddia etti.

Bayern Münih ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulnan Bouna Sarr için Beşiktaş'ın yanı sıra yıldız futbolcu için Lille ve Olimpiakos'un da devrede olduğu yazıldı.