Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Bayern Münih'li Bouna Sarr için devrede

UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edeceği sezonda kadrosunu iddialı bir hale getirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edeceği sezonda kadrosunu iddialı bir hale getirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.
11 TAKVİYE YAPILDI
Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonu tranfer ve tescil döneminin son günlerinde kadrosuna yeni takviyeler yapmak için girişimlerini hızlandırdı.
Beşiktaş bu transfer döneminde Ghezzal, Umut Meraş, Mert Günok, Can Bozdoğan, Batshuayi, Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Rosier, Montero ve Alex Teixeira'yı kadrosuna kattı.
SAĞ BEKE BİR TAKVİYE DAHA
Beşiktaş Rosier'in ardından sağ bek pozisyonu için bir isim daha gündeme geldi.
BOUNA SARR GÜNDEMDE
Alman gazeteci Philipp Kessler; Bayern Münih'in 29 yaşındaki sağ bek Bouna Sarr için Beşiktaş'ın devrede olduğunu iddia etti.
Bayern Münih ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulnan Bouna Sarr için Beşiktaş'ın yanı sıra yıldız futbolcu için Lille ve Olimpiakos'un da devrede olduğu yazıldı.
4 MAÇTA GÖREV YAPTI
2021-22 sezonunda Bayern Münih formasıyla 4 resmi maçta görev yapan Bouna Sarr söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...