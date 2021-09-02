Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Bayern Münih'li Bouna Sarr için devrede

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Bayern Münih'li Bouna Sarr için devrede

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek istiyır. Siyah-beyazlılar hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kartal'da gündeme gelen son isim, Bayern Münih'li Bouna Sarr oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 15:40
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Bayern Münih'li Bouna Sarr için devrede

UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edeceği sezonda kadrosunu iddialı bir hale getirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Bayern Münih'li Bouna Sarr için devrede

11 TAKVİYE YAPILDI

Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonu tranfer ve tescil döneminin son günlerinde kadrosuna yeni takviyeler yapmak için girişimlerini hızlandırdı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Bayern Münih'li Bouna Sarr için devrede

Beşiktaş bu transfer döneminde Ghezzal, Umut Meraş, Mert Günok, Can Bozdoğan, Batshuayi, Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Rosier, Montero ve Alex Teixeira'yı kadrosuna kattı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Bayern Münih'li Bouna Sarr için devrede

SAĞ BEKE BİR TAKVİYE DAHA

Beşiktaş Rosier'in ardından sağ bek pozisyonu için bir isim daha gündeme geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Bayern Münih'li Bouna Sarr için devrede

BOUNA SARR GÜNDEMDE

Alman gazeteci Philipp Kessler; Bayern Münih'in 29 yaşındaki sağ bek Bouna Sarr için Beşiktaş'ın devrede olduğunu iddia etti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Bayern Münih'li Bouna Sarr için devrede

Bayern Münih ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulnan Bouna Sarr için Beşiktaş'ın yanı sıra yıldız futbolcu için Lille ve Olimpiakos'un da devrede olduğu yazıldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Bayern Münih'li Bouna Sarr için devrede

4 MAÇTA GÖREV YAPTI

2021-22 sezonunda Bayern Münih formasıyla 4 resmi maçta görev yapan Bouna Sarr söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...

SON DAKİKA