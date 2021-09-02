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Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Süper Lig'de 3. haftanın sona ermesiyle birlikte milli araya girildi. Beşiktaş, milli arayı değerlendirmek amacıyla Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 10:13 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 10:14
Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş, milli arada takımda kalan isimleri hazır tutmak amacıyla Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı 2 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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