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Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!

2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş, Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligin milli araya girmesini değerlendiren Beşiktaş, Ümraniyespor ile hazırlık maçına çıkacak. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman? Beşiktaş - Ümraniyespor hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Öte yandan Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 16:05 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 16:55
Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş, milli arada takımda kalan isimleri hazır tutmak amacıyla Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU

Emre, Necip, Serdar, Montero, N'Sakala, Mehmet, Oğuzhan, Can, Gökhan, N'Koudou, Güven

BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı 2 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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