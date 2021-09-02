Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş, milli arada takımda kalan isimleri hazır tutmak amacıyla Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU

Emre, Necip, Serdar, Montero, N'Sakala, Mehmet, Oğuzhan, Can, Gökhan, N'Koudou, Güven

BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı 2 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.