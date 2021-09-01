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Son dakika Beşiktaş haberleri | Utku Yuvakuran resmen Karagümrük’te
Beşiktaş, 23 yaşındaki kalecisi Utku Yuvakuran'ı bir yıllığına Vavacars Fatih Karagümrük'e kiraladı. Genç eldiven resmi sözleşmenin altına imza atmasının ardından Karagümrük formasıyla objektiflere poz verdi. Bonservisi siyah beyazlılarda bulunan Utku Yuvakuran, 2017'de Kartal'a Beylerbeyi'nden bedelsiz olarak transfer edilmişti.
Beşiktaş, 23 yaşındaki kalecisi Utku Yuvakuran'ı bir yıllığına Vavacars Fatih Karagümrük'e kiraladı. Genç eldiven resmi sözleşmenin altına imza atmasının ardından Karagümrük formasıyla objektiflere poz verdi. Bonservisi siyah beyazlılarda bulunan Utku Yuvakuran, 2017'de Kartal'a Beylerbeyi'nden bedelsiz olarak transfer edilmişti.