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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a süper dinamo! Salih Özcan...

Son dakika transfer haberi... Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta gözler orta saha transferine çevrildi. Başta Gedson Fernandes olmak üzere birçok isimle temas kuran siyah-beyazlılarda gündeme son olarak Salih Özcan ismi geldi. Beşiktaş'ın geçmiş yıllarda da istediği Türk asıllı Alman oyuncu için Köln kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 11:47
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a süper dinamo! Salih Özcan...

Transfer döneminde kadrosuna tam 10 futbolcu katan Beşiktaş, son hamlesini orta saha bölgesine yapmak istiyor. Şampiyonlar Ligi için geniş bir kadro kurmayı planlayan siyah-beyazlılar, orta sahaya takviye yaparak transferi noktalayacak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a süper dinamo! Salih Özcan...

Beşiktaş, bu bölge için ilk olarak Gedson Fernandes'i gündemine alırken, yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından rotasını Almanya'ya çevirdi. Köln'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Salih Özcan'la yeniden temas kuran Kartal, gurbetçi futbolcu için girişimlere başladı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a süper dinamo! Salih Özcan...

23 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın, Köln'e satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz aylarda da Salih Özcan'la ilgilenmiş ancak genç futbolcu kariyerine Bundesliga'da devam etme kararı almıştı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a süper dinamo! Salih Özcan...

Alman ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Salih Özcan, aynı zamanda Almanya Milli Takımı'nın alt yaş takımlarında mücadele ediyor. Öte yandan orta saha transferiyle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı kulubün asbaşkanı Emre Kocadağ, "Belki bir fırsat transferi olursa gerçekleştiririz" demişti.

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