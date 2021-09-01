Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a süper dinamo! Salih Özcan...

Alman ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Salih Özcan, aynı zamanda Almanya Milli Takımı'nın alt yaş takımlarında mücadele ediyor. Öte yandan orta saha transferiyle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı kulubün asbaşkanı Emre Kocadağ, "Belki bir fırsat transferi olursa gerçekleştiririz" demişti.