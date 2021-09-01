Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a süper dinamo! Salih Özcan...

Transfer döneminde kadrosuna tam 10 futbolcu katan Beşiktaş, son hamlesini orta saha bölgesine yapmak istiyor. Şampiyonlar Ligi için geniş bir kadro kurmayı planlayan siyah-beyazlılar, orta sahaya takviye yaparak transferi noktalayacak.
Beşiktaş, bu bölge için ilk olarak Gedson Fernandes'i gündemine alırken, yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından rotasını Almanya'ya çevirdi. Köln'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Salih Özcan'la yeniden temas kuran Kartal, gurbetçi futbolcu için girişimlere başladı.
23 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın, Köln'e satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz aylarda da Salih Özcan'la ilgilenmiş ancak genç futbolcu kariyerine Bundesliga'da devam etme kararı almıştı.