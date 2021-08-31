Son Kartal Umut Meraş

Beşiktaş'ın son transferi Umut Meraş dün resmen Kartal oldu. Siyah-beyazlı kulüp, öğlen saatlerinde tecrübeli sol bek ile 3+1 yıllığına anlaşıldığını açıkladı. Beşiktaş ayrıca Umut için Le Havre'ye 1.5 milyon euro bonservis ödeneceğini duyurdu. Öte yandan 25 yaşındaki sol bek de ayağının tozuyla ilk açıklamasını yaptı. Umut, "Şampiyon Beşiktaş camiasına, şanlı formaya, hayatını siyah beyaz renklere adamış Büyük Beşiktaş taraftarına layık olabilmek adına terimin son damlasına kadar mücadele etmeye hazırım. Merhaba Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

YILDIZINI PARLATIR

Beşiktaşlı kurmaylar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesi beklenen Umut Meraş'ın potansiyelini ortaya çıkaracağı konusunda hemfikir olmuş durumda.