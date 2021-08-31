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Son dakika Beşiktaş haberleri | Montero İstanbul'da!

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Francisco Montero transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar İspanyol oyuncu ve kulübü Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Beşiktaş bu sezonki 11'inci transferi geçen sezon kiralık oynayan Francisco Montero'yu alarak yaptı. İspanyol futbolcu İstanbul'a geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 23:52 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 00:08
Son dakika Beşiktaş haberleri | Montero İstanbul'da!

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Francisco Montero transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar İspanyol oyuncu ve kulübü Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Beşiktaş bu sezonki 11'inci transferi geçen sezon kiralık oynayan Francisco Montero'yu alarak yaptı.

Atletico Madrid ile Montero'nun bonservisinin yarısı karşılığında 750 bin Euro bedel üzerinden anlaşan siyah beyazlılar, İspanyol stoperi İstanbul'a getirdi.

Montero, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

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