Siyah-beyazlı takımla çıktığı 2. maçta Karagümrük'e attığı golle galibiyeti getiren ve taraftarların övgüler dizdiği Alex Teixeira nazara geldi. Sambacıda uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu. 31 yaşındaki orta sahanın tedavisine hemen başlandığı belirtildi. Sakatlığın tek tesellisi ise liglerin milli arada olduğu dönemde gerçekleşmesi oldu. Teixeira'nın bu dönemde sahalara dönmesi için uğraşılacak. Sa mbacı, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül'de oynanacak olan Yeni Malatyaspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacak. Öte yandan oyuncunun sakatlığıın duyurulmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medyasındaki fotoğraflarına 'geçmiş olsun' yorumları bıraktılar.