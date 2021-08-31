Milli arada eksik kalmaz

Beşiktaş'ta teknik heyet milli araya özel bir önem veriyor. Ara dönemde Ümraniyespor'la bir de hazırlık maçı yapacak olan Beşiktaş, sonrasında Devler Ligi'nde Borussia Dortmund'la karşı karşıya gelecek. Teknik heyet adeta bir kamp gibi geçmesini beklediği milli ara sürecinde takıma hem kondisyon yüklemesi hem de taktiksel çalışmalar yaptıracak. Yardımcıları ile yaptığı toplantıda da milli aranın önemine değinen Sergen Yalçın, kafasındaki oyun sistemini hücum planlarını bu süreçte takıma ezberletmeyi planlıyor.