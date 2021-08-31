Furbolculuk daha kolay

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, TRT Spor'da yayınlanan "% 100 Futbol" programında Rıdvan Dilmen ve Erbatur Ergenekon'un sorularını yanıtladı. Çocukluk yıllarında futbolcu olacağını düşünmediğini belirten Yalçın, "Her şey tesadüf. İlkokul 4-5'e gidiyordum. Babam Beşiktaş'ın seçmeleri var dedi. Serpil Hamdi Tüzün Hoca vardı o zaman. Haydi gidelim dedim babama. Git gel git gel, anlamadım nasıl olduğunu, futbolcu oldum" diyerek futbol kariyerine nasıl başladığını özetledi. "Futbolculuk mu, hocalık mı?" sorusunu "Futbolculuk çok kolay. Sadece kendinden sorumlusun. Hocayken 30 oyuncuyla uğraşıyorsun. Teknik direktörlük daha farklı, bir sürü insanı yönetmen gerekiyor" şeklinde yanıtlarken, oyuncuya dayalı düzene de karşı olduğunu söyledi. Çifte kupayla kapatılan ilk sezonu değerlendiren Yalçın, "O kadar zor şartlarda başladık ki. Kulübün ekonomik durumu, kadro. En büyük avantajımız o sezon beklenti yoktu. Şampiyonluk, kupa, Avrupa falan yoktu. Ufaktan ışık verdik o sezon. Tarihin en zor sezonuydu. Ekonomi yok, pandemi var, üstüne üstlük 3 tane büyük camia yarışıyor" şeklinde yaşadığı sıkıntıları anlattı. İkinci sezona daha iddialı hazırlandığını ifade eden Yalçın, şöyle konuştu: "Bu sezon da çok başarılı olmak istiyorum, tüm kupalara talibiz. Ondan sonraki planım bir Avrupa olabilir mi, biraz çalışıyoruz. Var teklifler Avrupa'dan oldu ama Beşiktaş'tan bir yere gideceksen, hatırı sayılır bir yere gitmen lazım. Çıtayı 1 kademe yukarı çıkaracağın bir yere gitmen lazım. İspanya olabilir. Yurt dışı planım kesinlikle var. Türk Milli Takımı'nda çalışmayı herkes ister, ama şu anda değil."



MONTERO'YU ALACAGIZ

Transfere de değinen Sergen Yalçın, "Stopere Montero'yu bonservisi ile almayı düşünüyoruz. Bir yabancı orta saha transferi yapmak istiyoruz. 3-4 oyuncu üstünde çalışıyoruz. Yabancı oyuncuyu kısıtlarsak Türk futbolcu gelişir mantığı 0 yanlış. Biz nasıl çıktık? Oynayacak adamın önünde durabilir misin" dedi. Rachid Ghezzal transferini tesadüf olarak nitelendiren Yalçın, "Ghezzal'ın sadece topu alışverişine baktım, sadece o kadar. Hemen getir bu transferi dedim. Oyun zaten tesadüflerin oyunu. Öyle bir transfer oldu bize. O Rachid bize inanılmaz işler yaptı" derken, Larin için de şu ifadeleri kullandı: "Karagümrük ile hazırlık maçı oynuyorduk. Bu Larin'i nerede oynatalım dedik. Sol kenarda oynatalım, fizikli mizikli bakarsın iş yapar. Dedik ya, bu adam sol kenarmış zaten, santrfor falan değil. Hani bunları tesadüfen görüyoruz yani."



Sergen Yalçın, bazı haberlere de tepki göstereke, "Biz 'Rıdvan ve Ersin'i kiralıyoruz' demedik. Her ikisi de bizim geleceğimiz, neden kiralık verelim. İhtiyaç duyduğumda hak edene formayı vereceğim" dedi. Şampiyonluk mücadelesine de değinen başarılı teknik adam, "Bence dört büyüklerin de şampiyon olma şansı var. Fenerbahçe gençleri oynatıyor, iyi bir hocaları var. Galatasaray'da zaten Fatih hoca var. Trabzonspor kadroyu çok erken kurdu. En hazır onlar görünüyor. Avrupa'da Roma'ya elendin ama kimse sana 'Neden elendin?' demez" diye konuştu.