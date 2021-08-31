Çebi’nin arabası bulundu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Üsküdar'da ailesinin evinin önünden park halindeki lüks otomobili çalındı. Otomobili çalan şüpheli yakalandı. Olay Üsküdar'da 15 Ağustos Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Anıl K. isimli şüpheli Çebi'nin ailesinin yaşadığı evinin önüne geldi. Güvenlik görevlisinin ayrılmasını bekleyeip kulübeden kontak anahtarını aldı. Şüpheli, 3 milyon 500 bin lira değerindeki lüks aracı alarak kaçtı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı ve 110 noktada güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Şüphelinin aracın plakasını değiştirdiği, Maslak'ta bir depoya girdiği belirlendi. Ekipler geçtiğimiz cumartesi günü Anıl K.'yı Maltepe'deki evinde gözaltına aldı. Lüks otomobil burada bulundu. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.