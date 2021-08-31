Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz aday! Malang Sarr için Chelsea ile görüşme yapıldı

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçen sezon çok şikayet ettiği Montero'yu, doğum tarihi nedeniyle yeniden kiralamak istiyor. Yalçın, özellikle sol stoper istediği için 22 yaşındaki İspanyol stoperin ismi listenin ilk sırasında.

Ancak Montero transferinde son dakika pürüzü yaşanması durumunda, geçen sezonu Porto'da kiralık geçiren Senegalli stoper Maland Sarr için nabız yoklanacağı öğrenildi. Batshuayi'nin kiralanma sürecinde siyah-beyazlıların Chelsea ile 22 yaşındaki Malang Sarr için bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Geçen sezonu Porto'da kiralık geçiren Senegalli stoperin kiralanması gündeme geldi.