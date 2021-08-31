Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson Fernandes çalımı! Anlaşma tamam

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson Fernandes çalımı! Anlaşma tamam

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş, uzun süredir peşinde koştuğu Gedson Fernandes transferi için anlaşmaya vardı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre siyah beyazlılar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği yıldız futbolcu için Benfica ile anlaşmaya vardı. | Son dakika transfer haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 17:58 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 18:16
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson Fernandes çalımı! Anlaşma tamam

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Beşiktaş, Galatasaray'ın de peşinde olduğu Gedson Fernandes transferinde mutlu sona ulaştı.

Anlaşma detaylarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

TERİM AÇIKLAMIŞTI!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gedson ile ilgili yaptığı açıklamda, "Halil'i istiyoruz. Gedson'u vermeyeceklerini söylüyorlar ama sonuna kadar bekleyeceğiz, olursa olur, olmazsa başka bir şey düşüneceğiz. Öyle anlar geliyor ki 5 yıllık sözleşme yaptığınız oyuncu ertesi gün gelip "Ben artık burada oynamak istemiyorum" demişti.

SON DAKİKA