Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson Fernandes çalımı! Anlaşma tamam

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Beşiktaş, Galatasaray'ın de peşinde olduğu Gedson Fernandes transferinde mutlu sona ulaştı.

Anlaşma detaylarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor.



TERİM AÇIKLAMIŞTI!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gedson ile ilgili yaptığı açıklamda, "Halil'i istiyoruz. Gedson'u vermeyeceklerini söylüyorlar ama sonuna kadar bekleyeceğiz, olursa olur, olmazsa başka bir şey düşüneceğiz. Öyle anlar geliyor ki 5 yıllık sözleşme yaptığınız oyuncu ertesi gün gelip "Ben artık burada oynamak istemiyorum" demişti.