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Beşiktaş'tan bir stoper atağı daha! Barcelona ile Samuel Umtiti transferi için görüşmeler başlıyor

Beşiktaş'ta son dakika transafer haberi... Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın direktifleri doğrultusunda çalışmalarını yürüten Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Beşiktaş, şimdiye dek hücum bölgesine yapılacak takviyeleri sonlandırırken, sıra savunmaya geldi. Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Barcelona’nın kiralamak istediği Samuel Umtiti için resmi görüşmelere başlayacak. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 06:50
Beşiktaş'tan bir stoper atağı daha! Barcelona ile Samuel Umtiti transferi için görüşmeler başlıyor

Beşiktaş'ta Samuel Umtiti sesleri... Siyah-Beyazlılar, Vida ve Welinton'ın yanına güçlü bir stoper transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çok maç oynayacakları için kadronun geniş olmasını istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, kaliteli bir stoper alınması için yönetime büyük bir sakkı yaptı ve bunun meyvesini de aldı...

Takvim'in haberine göre Siyah-Beyazlı yönetim, Barcelona'nın Fransız yıldızı Samuel Umtiti'yi transfer etmek için harekete geçti. 27 yaşındaki Fransız yıldız geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda oynamak isterim" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş Yönetimi de bu sözleri avantaja çevirerek transferi sonuçlandırmak isteyecek... Barcelona yıldız oyuncuyu 2016 yılında Fransız temsilcisi Lyon'dan 25 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Umtiti'nin Barça ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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