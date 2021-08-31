Beşiktaş'ta stoper bombası patlıyor! Francisco Montero transferi...

Beşiktaş'ta savunmaya yapılacak olan takviye için girişimler hız kazandı. Kaan Ayhan'ı renklerine katmak için büyük uğraşlar veren ancak kulübü Sassuolo'yu ikna edemeyen siyah-beyazlılar, rotasını eski oyuncusu Montero'ya çevirdi. Yıldız oyuncunun kulübü Atletico Madrid ile yapılan kiralama görüşmelerden olumlu sonuç alan Beşiktaş yönetimi, İspanyol kulübüne bir sene için 100 bin euro ödeyecek. Montero'nun da transfere 'tamam' demesinin ardından oyuncunun bu hafta sonuna kadar gelmesi bekleniyor.



SIRRI DOĞUM TARİHİ

Beşiktaş'ın kadrosunda hali hazırda 15 yabancı var. Douglas ve Lens kadroya yazılmayacak, bu sayede kadroda 13 yabancı kalacak ve bir kişilik daha boş yer açılacak. Ancak 14'ncü isim olarak siyah-beyazlılar 1997 ya da daha genç bir yabancıyı listeye eklemek zorunda olacak ya da yola 13 yabancı ile devam edecek. Çünkü TFF kurallarına göre 14 yabancıdan en azından 1 tanesi 1997 ya da daha sonrasında doğmuş olmak zorunda. Bu yüzden Montero Beşiktaş'ta gündeme gelen ilk yabancı isim oldu.



Montero, Beşiktaş formasıyla toplam 17 resmi karşılaşmada görev yaptı. İspanyol stoper bu periyotta gol ya da asist katkısı yapamazken, 1243 dakika içinde toplam 4 kez sarı kart gördü.



İspanyol oyuncu, profesyonel kulüp kariyerinde toplam 62 resmi maçta şans buldu. Montero; Beşiktaş (17) dışında Deportivo'da 31, Atletico Madrid'de de 14 karşılaşmada görev yaptı.