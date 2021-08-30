Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Alex Teixeira'dan kötü haber! (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Alex Teixeira'dan kötü haber! (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Karagümrük maçında ağrı hisseden Brezilyalı yıldız Alex Teixeira’nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edildi. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Alex Teixeira'dan kötü haber! (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta ağrı hisseden Alex Teixeira'nın sağlık durumu belli oldu. Brezilyalı oyuncu için siyah beyazlı kulüpten açıklama geldi.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

"Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Alex Teixeira'nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Alex Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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