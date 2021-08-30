Son dakika Beşiktaş haberleri | Taraftarlardan Alex Teixeira'ya övgü! "Çok can yakacak"

İkinci kez Beşiktaş forması giydiği Karagümrük karşılaşmasında 3 puanı getiren golü atan Alex Teixeira, siyah-beyazlı taraftarların daha şimdiden gönlünü fethetti. Beşiktaşlılar, maç sonu tribünlere üçlü çektiren ve bu durumu "Hayatım boyunca unutmayacağım" diyerek açıklayan 31 yaşındaki sambacı için methiyeler dizdi.

İşte o yorumlardan bazıları: "Takımında Alex Teixeira'sı olanlara selam olsun", "İyi geceler Teixeira tribünü", "Karagümrük'ü yakmışsın abim her yerde seni sordular", "alex teixeira öz abimmm", "Alex Teixeira'nın attığı gol, Türkiye'nin en iyi 10 numarasının kim olduğunu en iyi şekilde gösteriyor!", "Golü izle izle doyamıyoruz", "Çok can yakacak çok."



'DAHA HİÇBİR ŞEY GÖRMEDİN'



Şimdiden taraftarların sevgilisi olan Alex, röportajında dile getirdiği taraftara hayranlığını Josef ile de paylaştı. Sambacının "Gerçekten çok coşkulular. Tam bana anlattığın gibi" dediği, Joosef'in ise "Daha hiçbir şey görmedin. Tüm tribünler doluyken kulağın sağır olacak. Seni çok sevdiler" cevabını verdiği öğrenildi.