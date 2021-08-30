Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın tek tek açıkladı! "İngiltere'den teklif var"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

"Futbolcu bireysel sorumlu. Kendinden sorumlusun. Ama teknik direktörlükte 30 oyuncuyl uğraşıyorsun. 50 tane senaryo oluyor. Çalıştığım kulüplerde hiçbir oyuncuyla sorun yaşamadım. Oyuncu bir sorunu çözmek istiyorsa benimle, çözer. Oğuzhan geldi, niye oynamadığını sordu. Ben de anlattım. Oyuncu neden oynamadığını merak ediyorsa gelsin anlatırım. Geçen sene 'oynamıyoru' diyen 26 maç oynadı. Oğuzhan yetenekli oyuncu. Oynatıyorum, çok iyi oynuyor. 10 gün ssakat, 1 hafta sakat. Yerine oynayacak oyuncu iyi oynayınca onu oynatıyorsun. Vazgeçilmez oyuncu değil, sadece Oğuzhan için değil. Oyuncuya dayalı düzen asla kurulmamalı, camiayı bitirir. Ümraniye'de bu sağlandı."

"Maç başlayınca oyuncu ne ağırlığı anlar, ne bantı anlar. Hiçbir şey düşünemezsin maçta. Düdük çaldıktan sonra oyuncular sadece onu düşünüyor. Oyuncu düşünemez ama biz düşünüyorduk. Maç bazen 50'de 60'ta biterdi, maç bitse de gitsek diye bakardık."

"Nisan ayına tam kadro girersek, biz bu işi götürürüz dedik. Nisan'a kadar 7 futbolcumuz gitti. Başımıza öyle bir iş geldi ki perişan olduk. Forvetlerimiz sakatlandı, kenarda hücum oyuncusu kalmadı."

"İlk başladığımız dönemlerde çok sıkıntı yaşadık. Rio Ave maçları... Avrupa'da oynayacağımız maçlar gelecek ama şimdi değil. Olmayacak bir maç çıktı karşımıza. Ben bilmiyor muyum hazırlık maçı yapmasını? 4-5 antrenmanla PAOK maçına çıkan oyuncularımız vardı. Köy takımı diye bir tabir var mı artık? Sezon başı kötü başlangıçtan sonra milli arada sezon kampımızı yaptık. O aradan sonra sezon başlangıcı gibi başladık. Bir antrenörü bu kadar ne onore edebilir? Hayatımda hiçbir maçta heyecanlanmadım (Beşiktaş ile gerçekleştirilen imza töreni). Nisan ayından sonra maçlar 3 gün arayla oynayacaktık. O Nisan arasında 7 oyuncumuz gitti. Aboubakar gitti, Cenk gitti. Kulübede oynayacak hücum oyuncumuz yok. Kadromuz kötü değil, eksik de değil ama sakatlık yaşadılar. Göztepe maçında 4 oyuncunun yerlerini değiştirdim. Şampiyonluk maçı oynuyoruz, kolay değil."

"Oyuncuyken biz şampiyon olacağımızı biliyoruz. İşi kendimiz yaptığımız için biliyoruz. Antrenörken çizginin kenarında duruyorsun."

"Bizim yaptığımız iş uzun vadeli plan yapmaya uygun bir iş değil. Gönül ister ki 20 sene kalalım. İşin bir de başarı boyutu var."

"Mesela biz oyuncuyla anlaştık. Federasyon diyor ki 'limitin var'. Başkanımız öyle anlaşmalar yaptı ki limit konusunu aştı. Hep sıkıntımız ondan. Bir teknik direktör büyük camiada hedefi nedir? Şampiyonluk. Şahsi hedefim her sene şampiyon olmak. Bir Avrupa boyutu olabilir diye düşünüyorum. Planım var. Şu ana kadar çizdiğim harita sekteye uğrasa da... Tecrübe kazanmamda Anadolu takımları çok fayda sağladı. Şimdi ki planlamamda bu sene de çok başarılı olmak istiyorum. Sonraki planımda Avrupa olabilir mi diye çalışıyorum. Teklifler oldu da hatrı sayılır yere gitmek lazım. İspanya olabilir."

"MİLLİ TAKIMLA HERKES ÇALIŞMAK İSTER"

"Biz hemen gruptan çıkarız diyenler oluyor. Ülkene bak... Gruptan çıkmak bizim için büyük başarı. A Grubu'na bakarsan helva gibi kura. Bana göre çok zor bir gruba düştük. Sen 'biz bu gruptan çıkarız' diyorsan olumsuz sonuç olunca hayal kırılığı oluyor. Nereye çıkıyorsun? Galler'e bak, İsviçre'nin oyuncularına bak. İtalya'yı saymıyorum bile. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oyuncuların kötü oynama hakkı yok mu? Giderken iyi ama başarısız olunca kötü."

"Maksimum tempoda antrenman yaptırmaya çalışıyoruz. Alex geldi antrenman yapıyor, oynatalım dedik. Maç kondisyonu verelim dedik. Şampiyonlar Ligi'nde 60 dakika kullanalım. Rakibe göre formatı değiştireceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne çıkıpta elini kolunu sallaya sallaya oynayamazsın. Tesadüf kazanamazsın. Gerçekçi olmalıyız. Kendimizi de taraftarımızı da kandırmamalıyız."

"İş hayatımız çok farklı, sosyal hayatımız çok farklı. Bu iş hafife alınacak bir iş değil. Çok çalışılması gereken bir iş, hepsinin analizi yapıyoruz. Oyuncu sana inanmazsa hepsi boş. Yabancı oyuncuları da inandırmak kolay değil arada tercüman var. Sezon başında da tercümanları çağırdım, ben nasıl konuşuyorsam öyle aktarın dedim. Ben nasıl söylüyorsam tercümanın da öyle davranması lazım."

"Göreve ilk geldiğimizde birbirimizi tanımıyorduk. Geçen sezon bunun sıkıntısını yaşadık. Biz birbirimizi çok tanımıyorduk. Ben çok net konuşurum. Bir şey bende varsa vardır, yoksa yoktur. Sadece biz sorun yaşamadık. Geçen sene satın alma ve kiralamaya ne kadar para harcadığımızı biliyorsunuz. Oyuncu ödemelerinde hiç sıkıntı olmadı. Çok büyük transferler yapmadık ama Rachid Ghezzal'ın transferi tesadüd oldu. Telefondan izledim, 'Nereden buldun?' dedim menajer arkadaşıma. Oyun zaten tesadüfler oyunu. O Rachid neler yaptı. Larin'i bir hazırlık maçında sola koydum."

"KALECİ UTKU, KARAGÜMRÜK'E GİDİYOR GİBİ"



"Kaleci Utku, Karagümrük'e gidiyor gibi, Montero'yu almaya çalışıyoruz. Üstüne bir de yabancı orta saha planımız var. 3-4 oyuncu üstünde çalışıyoruz."



"OĞUZHAN'A NEDEN OYNAMADIĞINI ANLATTIM"



"Çalıştığım kulüplerde oyuncularla hiçbir problemim olmadı. Oyuncu problemi çözmek istiyorsa gelir benimle çözer. İletişime açık bir insanım. Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup geldi, "hocam ben neden oynamıyorum" dedi ben de neden oynamadığını anlattım. Oynatıyorum, çok iyi oynuyor ama sonra 10 gün yok, sakat. Şimdi oynatıyorsun, çok iyi ama 1 hafta yok, sakat. Bir takımda oynayabilecek 22 oyuncu varsa, çok da tolerans geçemezsin."



"RIDVAN'A SEZON BAŞINDA ALMANYA'DAN TEKLİF VARDI"



Rıdvan'a sezon başında teklif vardı ancak sakatlandıktan sonra fiziksel ve oyun olarak geriye gitti. Biz formda olan oyuncuyla oynamak zorundayız. Arka arkaya maçlar oynuyoruz. Bir tanesi düşünce bir tanesiyle devam ettik."



"EN AZ 10 MİLYON EURO"



"Rıdvan, Ersin Beşiktaş'ın geleceği hep. Umut Meraş'ı aldık. O bölgede Rıdvan var diyorlar. Biz bilmiyoruz sanki. Utku Karagümrük'e kiralanacak. Stopere Montero'yu bonservisi ile almayı düşünüyoruz. Yabancı bir orta saha alma planımız da var. Biz Ersin'i ve Rıdvan'ı veririz ama minimum 10 milyon avroya veririz."

"GÜVEN'E İNGİLTERE'DEN TEKLİF VAR"

Güven Yalçın'a İngiltere Championship'ten teklif geldi. Ancak Güven kalmak istiyor. Bu sezon bizimle olacak."



"İSPANYA'YA GİTMEK İSTERİM"



"Avrupa'da çalışma planlarım var, İspanya'ya gitmek isterim. Gelen teklifler oldu ama Beşiktaş'tan ayrılacaksam hatırı sayılır bir takıma giderim. Türk Milli Takımı'nda çalışmayı herkes ister."



"BENCE ÇOK ZOR BİR GRUBA DÜŞTÜK"



"Helva gibi kura' diyorlar. Evet, A veya B grubuna bakarsak helva gibi kura. Bence çok zor bir gruba düştük."



"LJAJIC'E PAOK TEKLİFTE BULUNDU"



Adem Ljajic'ten tamamen ümidimizi kestiğimiz için kadro dışı bıraktık. Ben, Adem ile en az 8 kere toplantı yapmışımdır. Çok şans verdim. Ama bir türlü istediğimiz seviyeye gelmedi. Fiziksel olarak kesinlikle bir problemi var ama mental olarak bilemem. Bugün kendisine PAOK teklifte bulundu."

"GEDSON'U BU YÜZDEN İSTEDİM"



"Ben artık 6 numara istemiyorum, 6-8 birlikte oynayan oyuncular lazım artık. Gedson Fernandes'i de bu yüzden istedim."

"Futbol oynarken benim için, 'Kalbi nedeniyle futbol oynayamaz.' raporu verdiler. Sonra farklı bir doktor baktı, 'Kalbinde bir şey yok oynarsın, sana kim oynayamazsın dedi?' ve oynadım."

"Şampiyonluk maçı sabahı zaman geçmedi, sürekli saate bakıyoruz. Öğlen oynanacak deseler çıkar oynarız. Oyuncu olduğumda çok umurumda değildi. Son düdük çaldı maçın bittiğine inanamadım."

"Altyapıdaki çocukların okullarına bakalım. Beslenmelerine bakalım. Altyapı sorumlusuyla bu toplantıyı yaptım geçen gün. Oyuncu aşağıdan bana geliyor, çelimsiz. Ben 2 sene antrenman yaptırıyorum ki, oyuncu futbol oynayacak hale gelsin diye."

"Bakın Fatih Terim'e bir şey olmaz, hoca zaten sürekli buraları oynamış, defalarca şampiyon olmuş. Benim de hocalığımı yapmış, o farklı bir yerde. Fatih Terim, benim 100 gömlek üzerimde tecrübede bir hoca."