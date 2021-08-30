Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın oyuncularını bu sözlerle kutladı!

'DAHA DİKKATLİ OLMALISIN'
Siyah-beyazlı hoca şöyle devam etti: "Olumsuz durumlara rağmen farklı da kazanabilirdiniz. Bu durum bile ne kadar iyi bir takım olduğumuzu bir kez daha kanıtlıyor. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı da gösterdiniz. Bravo beyler..." Öte yandan tecrübeli çalıştırıcının, Salih Uçan'la da özel bir görüşme yaparak "Sahada kendini verdiğini, elinden geleni yapmak istediğini görüyorum ama daha dikkatli olmalısın" uyarısında bulunduğu da gelen haberler arasında. Öte yandan savunma oyuncularını da özel olarak kutladığı ifade edildi.