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Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın oyuncularını bu sözlerle kutladı!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, öğrencilerini tebrik etti. Yalçın, takıma yaptığı konuşmada "Sıcak havaya, eksik kalmanıza rağmen çok iyiydiniz. Şampiyon gibi oynadınız. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu bir kez daha kanıtladık." ifadelerini kullandı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın oyuncularını bu sözlerle kutladı!
Beşiktaş'ta 1-0 kazanılan Karagümrük maçının bitiminde teknik direktör Sergen Yalçın'ın teşekkür konuşması ortaya çıktı. İkinci devrenin neredeyse tamamını 10 kişi oynayan fakat buna rağmen farklı galibiyeti kaçıran siyah-beyazlılarda soyunma odasında talebelerine seslenen usta hoca, "Ayaklarınıza sağlık" diyerek söze girdi. Mücadeleleri nedeniyle futbolcuları kutlayan Yalçın, "Sıcak havaya, eksik oynamanıza rağmen çok iyiydiniz. Şampiyon gibi oynadınız" ifadelerini kullandı.

'DAHA DİKKATLİ OLMALISIN'

Siyah-beyazlı hoca şöyle devam etti: "Olumsuz durumlara rağmen farklı da kazanabilirdiniz. Bu durum bile ne kadar iyi bir takım olduğumuzu bir kez daha kanıtlıyor. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı da gösterdiniz. Bravo beyler..." Öte yandan tecrübeli çalıştırıcının, Salih Uçan'la da özel bir görüşme yaparak "Sahada kendini verdiğini, elinden geleni yapmak istediğini görüyorum ama daha dikkatli olmalısın" uyarısında bulunduğu da gelen haberler arasında. Öte yandan savunma oyuncularını da özel olarak kutladığı ifade edildi.
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