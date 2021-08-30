Son dakika Beşiktaş haberleri | Salih Uçan özür diledi!
Karagümrük'e karşı ikinci yarının başında gördüğü kırmızı kartla takımını uzun süre 10 kişi bırakan Salih Uçan'ın soyunma odasında arkadaşlarından özür dilediği kaydedildi. Tecrübeli orta sahanın, "Yapmamam gereken bir hataydı. Benim hatamı üstlendiniz. Hepinizden özür diliyorum ve teşekkür ediyorum" dediği belirtildi.
Karagümrük'e karşı ikinci yarının başında gördüğü kırmızı kartla takımını uzun süre 10 kişi bırakan Salih Uçan'ın soyunma odasında arkadaşlarından özür dilediği kaydedildi. Tecrübeli orta sahanın, "Yapmamam gereken bir hataydı. Benim hatamı üstlendiniz. Hepinizden özür diliyorum ve teşekkür ediyorum" dediği belirtildi.