Son dakika Beşiktaş haberleri | Montero'nun dileği gerçek oluyor!

Stoper Kaan Ayhan için olumlu sonuç alamayan Beşiktaş, Diego Simione'nin kadroda düşünmediği 22 yaşındaki Montero konusunda Atletico Madrid ile yeniden anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon da Beşiktaş forması giyen İspanyol futbolcu bu kez satın alma opsiyonu ile kiralanacak.

Genç futbolcunun kısa zaman içerisinde İstanbul'a gelip imza atması bekleniyor.

Beşiktaş, bu sezon için Atletico Madrid'e 100 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Montero, geçen sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılırken "Kariyerimde çok önemli bir yıl oldu, kişisel olarak geliştim. Umarım ileride yollarımız tekrar buluşur. Seni çok seviyorum Beşiktaş ailesi" demişti.

Montero'nun Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.