Son dakika Beşiktaş haberleri | Hazırlık maçları alınacak
Beşıktaş'ta en büyük hedef 15 Eylül'de başlayacak Şampiyonlar Ligi. Dortmund, Sporting ve Ajax gibi güçlü 3 takımla aynı gruba düşen siyah-beyazlılarda, Sergen Yalçın, Teixeria ve Batshuayi'nin 15 Eylül'deki Dortmund maçına kadar hazır olmasını istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde yabancı kısıtlaması olmayacağı için daha rahat bir hazırlık dönemi geçirecek olan takımda, Yalçın, milli maç arasında hazırlık maçı alarak, özellikle Teixeira'nın maç eksikliğini azaltmayı düşünüyor.
Beşıktaş'ta en büyük hedef 15 Eylül'de başlayacak Şampiyonlar Ligi. Dortmund, Sporting ve Ajax gibi güçlü 3 takımla aynı gruba düşen siyah-beyazlılarda, Sergen Yalçın, Teixeria ve Batshuayi'nin 15 Eylül'deki Dortmund maçına kadar hazır olmasını istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde yabancı kısıtlaması olmayacağı için daha rahat bir hazırlık dönemi geçirecek olan takımda, Yalçın, milli maç arasında hazırlık maçı alarak, özellikle Teixeira'nın maç eksikliğini azaltmayı düşünüyor.