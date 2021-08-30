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Son dakika Beşiktaş haberleri | Alkışlar Ersin Destanoğlu'na!

Beşıktaş için ligin ilk 3 maçı, defans anlamında da olumlu bir gelişmeye sahne oldu. Mert Günok'un transferiyle 3 yerli kaleciye sahip olan Kartal'da geçen sezondan bu yana kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, sürekli üzerine koyarak iyi bir performans sergilemeyi sürdürüyor. Ç.Rizespor ve Gazinatep FK maçlarında gol yemeyen genç eldiven, Karagümük maçında da kalesini gole kapatarak Beşiktaş'ın sezona gol yemeden başlamasını sağladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberleri | Alkışlar Ersin Destanoğlu'na!
Beşıktaş için ligin ilk 3 maçı, defans anlamında da olumlu bir gelişmeye sahne oldu. Mert Günok'un transferiyle 3 yerli kaleciye sahip olan Kartal'da geçen sezondan bu yana kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, sürekli üzerine koyarak iyi bir performans sergilemeyi sürdürüyor. Ç.Rizespor ve Gazinatep FK maçlarında gol yemeyen genç eldiven, Karagümük maçında da kalesini gole kapatarak Beşiktaş'ın sezona gol yemeden başlamasını sağladı.
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