Teixeira'dan süper siftah

Beşiktaş, Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılırken gecenin kahramanı hiç şüphesiz yeni yıldızı Alex Teixeira'ydı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, dakikalar 30'u gösterirken ceza sahası dışında topla buluştu. Müthiş bir plase şut çıkaran sambacı, topu Karagümrüklü iki oyuncnun arasından geçirip kalecinin çaresiz bakışları arasında 90'a gönderdi. 31 yaşındaki futbolcu böylece siyah-beyazlı formayla çıktığı 2. maçta gol sevinci yaşamış oldu. Son resmi maçına Jiangsu Suning formasıyla 12 Kasım 2020'de Guangzhou karşısında çıkan tecrübeli yıldız, böylece 9 ay sonra fileleri havalandırdı.

"UNUTAMAM"

Gecenin ismi Teixeira, maç sonu tribünlere gidip taraftarlara üçlü çektirdi. Alex bu olayla ilgili "Hayatım boyunca hatırlayacağım bir andı. Benim golümle kazanmak da çok güzel oldu" diye konuştu.